Она напомнила, что в рамках закона о реестре турагентств, принятого Госдумой весной 2021 года, предусмотрено принятие двух постановлений правительства и одного ведомственного приказа. Эти документы касаются назначения Ростуризма уполномоченным органом по ведению реестра, технических изменений в положение о порядке реализации турпродукта и порядка ведения реестра.

«В нашей части вся необходимая подзаконная база принята. Кроме того, нами заключен госконтракт на техническое обеспечение ведение реестра турагентств, создание соответствующего реестра. В настоящее время работы по нему ведутся. Мы надеемся, что до конца ноября планово они будут завершены, мы начнем тестирование и с 1 января, как и предполагалось, реестр заработает, и наши туроператоры и турагенты смогут вносить туда сведения», — рассказала Смирнова.

В соответствии с принятыми весной поправками в закон о туристской деятельности, с 1 января деятельность по продаже турпродукта без внесения данных о продавце в реестр турагентств запрещена. Сведения о турагентствах в реестр должны вносить туроператоры, с которыми они заключили договоры. За невнесение данных в реестр должностным лицам грозит штраф в размере от 10 до 30 тыс. рублей, юрлицам – от 50 до 100 тыс. рублей.