«Три закона в ближайшее время будут рассматриваться в рамках комитета – это закон о туристских территориях, общий закон о туризме и закон об электронной путевке», — сообщил он, выступая на круглом столе, посвященном подготовке нормативных правовых актов для туризма.

Тарбаев пригласил желающих экспертов присоединиться к рабочим группам по подготовке законопроектов.

Он добавил, что в комитете 12 депутатов и в ближайшее время при нем будет сформирован экспертный совет по туризму.

В Госдуме седьмого созыва туризм курировал комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, который в нынешнем созыве разделили на три самостоятельных — комитет по физической культуре и спорту, по молодежной политике и по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Председателем последнего был избран депутат от партии "Новые люди" Сангаджи Тарбаев. Зампредседателя комитета по туризму стал Сергей Кривоносов. Ранее он занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.