По данным издания, правило ввели после того, как власти Дании — на фоне роста темпов распространения коронавируса по стране — вновь объявили его представляющим критическую опасность заболеванием.

Предполагается, что такие меры будут действовать как минимум месяц для входа в ночные клубы, кафе, рестораны. Цифровой сертификат также необходим лицам старше 15 лет для посещения мероприятий с участием более 2 тыс. человек.

The Guardian напоминает, что ранее данные меры вводили 1 июля. Их отменили 10 сентября, когда благодаря высоким темпам вакцинации удалось взять под контроль вспышку коронавируса.

Агентство Associated Press в свою очередь отмечает, что, по данным здравоохранения Дании, число заражений COVID-19 и госпитализаций увеличилось быстрее, чем ожидалось.

Эпидемиологический комитет парламента Дании в минувший вторник единогласно одобрил решение вновь объявить вспышку COVID-19 "критическим с социальной точки зрения заболеванием" и повторно ввести режим цифровых COVID-пропусков.

Кроме того, как сообщило датское радио DR, правительство, федерации профсоюзов и работодатели достигли соглашения, которое позволяет работодателям требовать от сотрудников предъявлять цифровой пропуск на работе. Теперь соглашение должны одобрить в парламенте, вероятно, на следующей неделе.

В Дании за время пандемии COVID-19 выявили свыше 412 тыс. заражений коронавирусом, более 2,7 тыс. инфицированных скончались. При этом зафиксированы 380,7 тыс. случаев выздоровления от коронавируса.