"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по подготовке 151 катка с искусственным льдом. В парках, на природных территориях и фестивальных площадках они начнут работать в ноябре-декабре", — рассказал Бирюков.

Он напомнил, что лед наращивают с помощью специальных установок, когда в городе устанавливаются стабильно низкие температуры.

По его словам, все катки оборудованы освещением, пунктами проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалками, точками питания и туалетами.

"На всех катках будут строго следить за соблюдением эпидемиологических норм в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", — добавил Бирюков.