«Сегодня в соответствии с российским законодательством нами принято решение об исключении туроператора «Музенидис Трэвел» из федерального реестра туроператоров. Это позволит туристам обратиться в страховую компанию и ассоциацию «Турпомощь» для получения выплат. При этом, мы понимаем, что это не решит проблему, которая сегодня на греческой стороне. Тем не менее, наша первоочередная задача – сделать так, чтобы права наших туристов были соблюдены», — сообщила она.

Догузова добавила, что Ростуризм держит ситуацию с туристами, которые приобрели путевки у туроператора, на особом контроле.

«По нашей информации, около 27 тысяч российских туристов заплатили греческому туроператору порядка 18 млн евро. Деньги были переведены в Грецию, но так и не были доведены до отелей и авиакомпаний. При этом, сам туроператор на территории Греции с лета этого года приостановил свою работу», — отметила глава Ростуризма.

Глава Ростуризма добавила, что ведомство видит несколько вариантов решения ситуации, которые позволят туристам в том или ином виде получить услугу и отправиться на отдых. «Мы продолжим переговоры и рассчитываем в этом вопросе на конструктивную позицию греческих властей», — сказала она.

Туроператор «Музенидис Трэвел» в пятницу объявил об остановке деятельности всех своих пяти российских юрлиц.