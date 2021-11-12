Основным аргументом сторонников введения QR-кодов на поездах и самолетах является эпидемиологическая обстановка.

Однако больше половины россиян (54%) не видят необходимости в применении QR-кодов для пользования воздушным и железнодорожным транспортом, среди не привившихся от коронавируса так считают почти три четверти респондентов (73%). Основной аргумент противников QR-кодов — конституционное право граждан на свободу передвижения, их также смущают неудобства с наступлением традиционного сезона путешествий — новогодних каникул, отметили в SuperJob.ru.

По данным исследования, 16% его участников затруднились оценить необходимость таких мер.

Опрос был проведён 10-11 ноября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население, в 362 населённых пунктах РФ.