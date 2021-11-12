По ее словам, письмо на имя главы ведомства Зарины Догузовой подписали председатель комиссии РСПП по туризму Сергей Шпилько, вице-президент Российского союза туриндустрии Леонид Флит и руководители 34 туроператоров, принимающие иностранных туристов.

«В письме говорится, что с апреля 2021 года наблюдается заметный рост интереса к поездкам по России со стороны иностранных туристов. Для этого есть объективные предпосылки, так как границы РФ со многими странами открыты, визы выдаются, количество рейсов увеличивается с каждым днем. Отели, объекты показа, рестораны, транспортные компании, принимающие туроператоры – все участники сервисной цепочки соблюдают антикоронавирусные ограничения и их персонал привит», — рассказала Тюрина.

Она подчеркнула, что турбизнес поддерживает введение в Москве, Петербурге и других регионах дополнительных антиковидных мер, но его беспокоит отсутствие в соответствующих постановлениях четкого протокола действий по отношению к иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в своих странах и имеют подтверждающие сертификаты

«Такой протокол действий нужен для того, чтобы сейчас, в период формирования продукта на зиму 2021-2022 и на следующий летний сезон, зарубежные партнеры имели информацию о требованиях, которую они могли бы транслировать своим клиентам. Подобные инструкции есть во всех странах, которые открыли свои границы для международного туризма. Актуальность протокола по въезду в Россию очень важна, и сейчас тот самый момент, когда его нужно подтверждать», — говорится в письме.

По словам Тюриной, речь идет, в первую очередь, о туристах из тех стран, откуда разрешен въезд с туристическими целями, на сегодня их около 50. В основном, сейчас приезжают туристы из Индии, ОАЭ, Турции, Мексики, Испании, Франции, Германии.

Она напомнила, что в России не действует QR-код, полученный за иностранную прививку, поэтому зарубежным туристам недоступны многие музеи, театры. И с момента введения последнего локдауна, когда обозначилась эта проблема, ничего не изменилось. «Туроператоры не понимают, как поступать с туристами в этой ситуации. Остается один вариант: делать ПЦР-тест и вносить его в ЕМИАС. Но результат действует всего 72 часа, тест надо постоянно обновлять, что требует дополнительных денег и времени. К тому же в разных регионах выдвигаются разные требования. Отсутствие четких правил приводит к отказам от поездок в Россию», — подчеркнула представитель РСТ.

Как сообщалось, МИД РФ с конца августа по конец октября выдал гражданам стран, откуда разрешен въезд в Россию, почти 50 тыс. туристических виз, в том числе около 4 тыс. многократных.