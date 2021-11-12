«Ситуация беспрецедентная для туристического рынка, так как одновременно объявляют о своей несостоятельности сразу пять компаний, работающих под одним брендом, но разных юридических лиц. Причем ни один из директоров этих юрлиц не виноват в сложившейся ситуации – финансовые проблемы возникли у материнского холдинга в Греции», — сообщила она порталу «Интерфакс-Туризм».

По словам Тюриной, две компании могли бы не приостанавливать деятельность. «Компания «Музенидис Интур» занималась только внутренним туризм. Но у нее 19 декабря заканчиваются фингарантии и понятно, что новые она получить не сможет. Компания «Музенидис Трэвел Екатеринбург» имеет гарантию финансовой ответственности до 24 июня 2022 года, но и они понимают, что после того, как остановится деятельность всех остальных туроператоров с названием «Музенидис», продаж не будет», — рассказала представитель РСТ.

Как отметила Тюрина, все это время глава российского «Музенидиса» Александр Цандекиди пытался найти выход из ситуации. «Рассматривались самые разные варианты, начиная от правительственного субсидирования отелей, в которые были куплены туры, и кончая привлечением внешних инвесторов и получением льготных кредитов. Но в сложившихся обстоятельствах никто такие риски на себя не взял. И сейчас у компании нет возможности повторно оплатить все туры», — подчеркнула Тюрина.

Она добавила, что туроператор предоставил Ростуризму документы, подтверждающие, что все деньги туристов были переведены в Грецию в качестве оплаты отелям. Но из-за финансовых проблем, возникших после смерти основателя и главы холдинга Mouzenidis Group Бориса Музенидиса, деньги пропали.

Тюрина также сообщила, что, когда стало известно о проблемах материнского холдинга в июне 2021 года, Российский союз туриндустрии направил письмо директору представительства в России Греческой национальной туристической организации (EOT) о том, что российский «Музенидис» испытывает сложности из-за независящих от компании обстоятельств. «Мы также писали, что туроператор формировал самый большой поток российских туристов в Грецию и вся эта ситуация может нанести ущерб репутации Греции. Просили власти Греции поддержать компанию, чтобы она могла продолжать работу и выполнить обязательства перед туристами», — рассказала Тюрина.

В четверг глава Ростуризма Зарина Догузова выразила удивление тем, что власти Греции не сделали ничего для того, чтобы помочь туроператору. По ее мнению, его банкротство нанесет ущерб репутации страны как туристического направления в целом в глазах российских путешественников, и она может потерять российский рынок.

В пятницу туроператор «Музенидис Трэвел» сообщил о приостановке деятельности всех своих пяти юридических лиц из-за невозможности выполнить обязательства перед туристами. Руководство компании объясняет это пандемией коронавируса, финансовыми проблемами принимающей компании Mouzenidis Travel в Греции, отсутствием информации о продлении отсрочки обязательств туроператоров в соответствии с постановлением правительства РФ № 1073. Как говорится в заявлении, у туроператора нет возможности повторно оплатить все туры, деньги за которые уже были переведены в Грецию и другие страны.

Российская компания «Музенидис Трэвел» была основана в 1995 году. Ее основным направление была Греция, помимо нее туроператор предлагал туры в Болгарию, Италию, Испанию, Грузию, Армению, Азербайджан, Турцию, на Мальдивы, Маврикий, в Катар и Оман. До пандемии она считалась лидирующим туроператором по Греции на российском рынке, в год она отправляла в страну порядка 500 тыс. человек.

Компания представляла в России холдинг Mouzenidis Group, один из крупнейших в туротрасли Греции. Холдинг основал репатриант из Советского Союза Борис Музенидис. В его состав входит принимающий туроператор Mouzenidis Travel, сеть отелей Bomo, девелоперская компания, компания грузоперевозок, торговый центр, детский лагерь, частное охранное предприятие и другие бизнесы. В 2013 году холдинг обзавелся собственной авиакомпанией Ellinair. До кризиса, связанного с пандемией, холдинг обслуживал в Греции до миллиона российских туристов в год. В марте 2021 года Музенидис, приехавший в Москву на туристическую выставку, умер от остановки сердца, которая стала осложнением коронавируса.