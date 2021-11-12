Проект представит Достоевского и его творчество во взаимосвязи с русской и европейской культуры.

Основой экспозиции стали картины из воображаемого "идеального музея писателя", которые были особенно знаковыми для Достоевского на протяжении всей его жизни, и которые "созвучны" его художественному миру, его героям.

На выставке будут представлены старинные копии картин Рафаэля, выполненные выдающимися мастерами-копиистами ХIХ века, а также подлинные произведения живописи из Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея и других музеев-участников проекта.

Выставка размещается в шести залах первого этажа Михайловского замка. Каждый зал посвящен определенной теме: Петербург, "Преступление и наказание", Европа, Романы ("Идиот", "Бесы", "Подросток", "Братья Карамазовы"), Двери флорентийского баптистерия, Крест.

"Цель выставки — дать визуальное, содержательное представление о творческой духовной жизни Достоевского через его восприятия произведений живописи", — отмечают в музее.

На выставке будут представлены предметы, принадлежавшие Достоевскому, редкие экспонаты представят Литературный музей Пушкинского Дома и петербургский Музей Достоевского.

С 18 ноября впервые в Петербурге можно будет увидеть главную книгу Достоевского — Евангелие, которое было подарено писателю в Сибири. Он бережно хранил эту книгу всю жизнь, это Евангелие стало последней книгой в его руках перед смертью.

Выставка пройдет в сопровождении аудиоспектакля, сыгранного от лица Достоевского, который прокомментирует логику представленных изображений.