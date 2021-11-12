Перевозки на международных воздушных линиях, все еще существенно ограниченных из-за COVID-19, сократились на 36%, но на внутренних маршрутах они, напротив, заметно выросли — на 21%. Показатели в абсолютном выражении в МАА не уточнили.

В сентябре падение общего пассажиропотока к позапрошлому году составило 1%. В августе, в первые за год, был зафиксирован рост показателя — на 2%. В июле перевозки вновь пошли на снижение, которое составило 1%.

Пассажиропоток авиакомпаний РФ в октябре этого года упал также на 2% в сравнении с августом 2019-го, до 10,9 млн человек, следует из оперативных данных Росавиации. В отличие от статистики Росавиации, данные МАА включают перевозки не только российских, но и иностранных авиакомпаний.