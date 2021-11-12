«Общая сумма долга за несостоявшиеся туры в Грецию составляет 18 млн евро. Эти поездки либо перенесены с 2020 года, либо туристы уже не хотят ехать и ждут возврата денег. По информации «Музенидис Трэвел», речь идет о 25 тысячах туристов. Самое большое количество — у московской компании «Музенидис Трэвел», самой крупной среди российских дочек греческого холдинга», — рассказала она.

Под брендом «Музенидис Трэвел» деятельность в сфере выездного туризма осуществляли общества с ограниченной ответственностью "Музенидис Трэвел", "Музенидис Трэвел-СПб", "МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ — Ростов-на-Дону", "Музенидис Трэвел Екатеринбург", работающие соответственно в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове и Екатеринбурге. Еще один туроператор — ООО «Музенидис Интур» — занимался внутренним туризмом.

По словам Тюриной, московский туроператор имеет гарантию на 50 млн рублей, три региональных – на 10 млн рублей каждый, туроператор по внутреннему туризму – на 500 тыс. Суммарно финансовая ответственность всех пяти юрлиц перед туристами застрахована на 80,5 млн рублей. «При этом только «Музенидис Трэвел Екатеринбург продал туров более чем на 60 млн рублей. «Музенидис Трэвел-СПб» — более чем на 133 млн рублей. Самая большая задолженность – у московского туроператора «Музенидис Трэвел», — рассказала представитель РСТ.

Тюрина подчеркнула, что туристы не смогут получить полный возврат средств за несостоявшиеся туры, суммы будут «символическими».

В пятницу туроператор «Музенидис Трэвел» сообщил о приостановке деятельности всех своих пяти юридических лиц из-за невозможности выполнить обязательства перед туристами. Руководство компании объясняет это пандемией коронавируса, финансовыми проблемами принимающей компании Mouzenidis Travel в Греции, отсутствием информации о продлении отсрочки обязательств туроператоров в соответствии с постановлением правительства РФ № 1073. Как говорится в заявлении, у туроператора нет возможности повторно оплатить все туры, деньги за которые уже были переведены в Грецию и другие страны.