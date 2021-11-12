В качестве воздушного судна на рейс заявлен SuperJet-100.

Рейсы будут выполняться по средам и пятницам, время в пути составит 3 часа 15 минут. Стоимость билетов — от 5049 рублей в одну сторону.

В настоящее время прямых рейсов между Абаканом и Екатеринбургом нет.

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ. Эксплуатирует 15 самолетов Airbus А320/321, семь SuperJet-100 и два Boeing 777. Базовые аэропорты Red Wings — "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск), "Пулково" (Санкт-Петербург) и подмосковный "Жуковский".