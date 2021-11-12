Относительно октября 2020 года, когда перелеты были ограничены из-за COVID-19 еще более существенно, чем сейчас, показатель вырос на 60%.

Как сообщалось, в сентябре этого года российские авиакомпании перевезли 12,3 млн пассажиров, что на 4% меньше показателя сентября-2019 и на 41% больше сентября-2020.

Группа "Аэрофлот" в прошлом месяце сократила перевозки примерно на 13% в сравнении с октябрем 2019 года, до 4,4 млн пассажиров (без учета перевозок покинувшей группу "Авроры"). В частности, авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,1 млн пассажиров, "Победа" — 1,3 млн, "Россия" — более 1 млн. В октябре 2020 года вся группа перевезла около 2,7 млн человек, что примерно на 60% меньше, чем в октябре-2021.

Авиакомпания S7 перевезла в прошлом месяце 1,5 млн человек (+32% г/г), "Уральские авиалинии" — 868 тыс. (+50% г/г).

Пассажирооборот всех российских авиакомпаний в прошлом месяце составил 25,4 млрд пассажиро-километров (в октябре-2019 — 28 млрд, в октябре-2020 — 13,7 млрд).

За 10 месяцев этого года российские авиакомпании перевезли 94,4 млн человек: это на 14% меньше, чем в 2019 году, но на 59% больше, чем в 2020 году. По прогнозу Минтранса, за весь этот год будет перевезено около 100 млн человек, включая 88 млн на внутренних авиалиниях.

Уточненные данные о перевозках Росавиация опубликует в конце этого месяца.