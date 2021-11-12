«Мы официально заявляем о невозможности российских юридических лиц исполнить взятые на себя обязательства. Из-за целого ряда внешних обстоятельств – проблем с принимающей компанией Mouzenidis Travel в Греции, коронавирусной инфекции, отсутствия информации о продлении отсрочки обязательств туроператоров в соответствии с постановлением правительства РФ № 1073 – нам не удалось найти другого решения. У компании нет возможности повторно оплатить все туры, за которые деньги уже были переведены в Грецию и другие страны, где принимающей компанией были иностранные юридические лица Mouzenidis Travel», — заявляет руководство «Музенидис Трэвел».

Как подчеркивается в документе, компания пыталась сделать все возможное для продолжения работы – искала потенциальных инвесторов, обращались в российские и зарубежные банки за кредитованием.

«Нынешний год стал самым тяжелым в истории компании. Уход из жизни нашего бессменного лидера Бориса Музенидиса обнажил существенные экономические проблемы Mouzenidis Travel в Греции, которые отразились и на российской группе компаний. Российские юридические лица, работающие под брендом Mouzenidis, честно выполняли свои обязательства и своевременно оплачивали все заказы и бронирования. Греческие партнеры признают свои обязательства перед нами, однако, к сожалению, не способны ни выполнить их, ни произвести возврат ранее уплаченных нами средств, что и определило текущее состояние российских компаний. В настоящее время мы готовим иск к греческой компании Mouzenidis Travel с целью возмещения нанесенного ущерба», — говорится в заявлении компании.

Под брендом «Музенидис Трэвел» деятельность в сфере выездного туризма осуществляли общества с ограниченной ответственностью "Музенидис Трэвел", "Музенидис Трэвел-СПб", "МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ — Ростов-на-Дону", "Музенидис Трэвел Екатеринбург", работающие соответственно в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове и Екатеринбурге. Еще один туроператор — ООО «Музенидис Интур» — занимался внутренним туризмом.

Финансовая ответственность всех пяти компаний перед потребителями суммарно застрахована на 80,5 млн рублей в СК «Т.И.Т». «Мы предоставим все необходимые документы для получения туристами компенсации. Порядок действий будет опубликован дополнительно после согласования со страховой компанией», — говорится в заявлении.

Mouzenidis Group – один из крупнейших туристических холдингов в Греции с 1995 года, принимающий туристов не только из России, но и стран СНГ и Восточной Европы. По данным греческих изданий, холдинг лидировал в Греции по числу обслуженных российских туристов. На российском рынке компания была крупнейшим туроператором по Греции. Основатель и президент холдинга Борис Музенидис умер 27 марта 2021 года в Москве в возрасте 60 лет от остановки сердца, которая стала осложнением коронавируса. Летом стало известно о больших долгах холдинга, которые привели к остановке деятельности принимающей компании Mouzenidis Travel Greece.

По данным Ростуризма, в результате остановки деятельности российского представительства холдинга пострадают 27 тысяч туристов, которые приобрели туры в Грецию в 2020 году. Их поездки были отложены на 2021 год, но «Музенидис Трэвел» не смог отправить их на отдых из-за банкротства своей принимающей компании и по той же причине не может вернуть им деньги, которые были переведены в Грецию.