Список утвердило Федеральное агентство воздушного транспорта.

С 1 января по 31 декабря 2022 года авиакомпания "РусЛайн" два раза в неделю будет выполнять рейсы из Нарьян-Мара в Казань, Киров, Санкт-Петербург и Сыктывкар. С 1 июня по 31 августа 2022 года один раз в неделю "РусЛайн" будет летать в Симферополь и Сочи.

"Это итог нашей совместной работы — жители округа смогут летать в отпуск по доступным ценам. Это позволяют делать субсидии, которые уменьшают стоимость билетов. В ближайшее время будет составлено расписание и открыты продажи билетов на сайте авиаперевозчика", — цитирует пресс-служба губернатора НАО Юрия Бездудного.

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково". Маршрутная сеть авиакомпании объединяет свыше 35 городов России. Парк компании состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел.