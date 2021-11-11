QR-код необходим для людей старше 18 лет, на детей это правило не распространяется — они посещают зооботсад по-прежнему.

Ранее казанский зооботсад перешел на зимний режим работы. С 1 октября старая часть учреждения закрылась до весны, а территория "Река Замбези" принимает посетителей до 17:00.

Как сообщалось, с 15 ноября QR-код также потребуется для входа в театры, кинотеатры и кинозалы, цирки, концертные залы. Соответствующие ограничения, связанные с пандемией коронавируса, введены постановлением Кабмина РТ. А с 22 ноября аналогичные требования планируют ввести для пассажиров общественного транспорта.