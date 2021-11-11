Начальная (максимальная) цена контракта — 2,8 млрд рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 ноября. Дата рассмотрения и оценка предложений — 19 ноября.

Согласно конкурсной документации, подрядчик обязан завершить работы по обновлению аэропорта к 29 сентября 2024 года.

Первый конкурс на реконструкцию аэропорта был объявлен в августе 2021 года, но 1 октября был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Начальная цена контракта составляла 2,8 млрд рублей.

Реконструкция всех элементов аэродрома "Полярного", а также усиление искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) требуется для эксплуатации воздушных судов Ил-76ТД (по габаритам) и Boeing-737-800 (по нагрузке на покрытие). Общая длина обновленной ИВПП составит 2,5 км.

Во время реконструкции планируется продолжать полеты воздушных судов.

Аэропорт "Полярный" расположен в 9 км от города Удачного. Из аэропорта выполняются региональные рейсы, а также прямые рейсы в Красноярск, Новосибирск и Москву. Он является запасным на трансконтинентальных маршрутах из Северной Америки в Азию.