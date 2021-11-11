"После строительства нового стадиона осталась большая гора земли, которую решили не бросать просто так, а превратить в горку. Когда довезли еще несколько машин земли, стало понятно, что супер-горка вполне подходит под горнолыжный склон для обучения новичков", — написал Неволин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, если склон будет востребован у жителей, власти будут искать возможность для установки подъемника и развития инфраструктуры. "Планов делать склон платным нет", — добавил Неволин.

Длина склона составит 110 метров.

Вдоль трассы уже установили мачты освещения, защитные борта и лестницу, открыть объект для катания планируют к началу зимнего сезона, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Раменского округа.