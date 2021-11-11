Главным произведением выставки станет единственный прижизненный портрет Достоевского работы Василия Перова, который был заказан Павлом Третьяковым для портретной серии выдающихся отечественных деятелей и до сих пор занимает важное место в постоянной экспозиции Третьяковской галереи. По словам Трегуловой, этот портрет рассказывает "о человеке, о его внутреннем мире, его исканиях, сомнениях".
В проект также включено шесть произведений из собрания Третьяковской галереи, к которым обращался Достоевский: "Гимн пифагорейцев восходящему солнцу" (1869) Бронникова, "Последняя весна" (1861) Клодта, "На острове Валааме" (1873) Куинджи, "Проповедь в селе" (1861) и "Охотники на привале" (1871) Перова и "Привал арестантов" (1861) Якоби.
На выставке будет представлено 9 произведений живописи, а также материалы из отдела рукописей Третьяковской галереи. Специально к выставке подготовлен видеоролик, рассказывающий о Достоевском, его отношениях с Третьяковым и роли писателя в художественной жизни России второй половины XIX века.