"Сегодня о Достоевском говорят всюду. Это 200 лет со дня рождения писателя, который был важен в ту эпоху, когда создавалась коллекция Павла Михайловича Третьякова. Писателя, который был очень важен для самого Третьякова", — сказала во время открытия выставки гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Главным произведением выставки станет единственный прижизненный портрет Достоевского работы Василия Перова, который был заказан Павлом Третьяковым для портретной серии выдающихся отечественных деятелей и до сих пор занимает важное место в постоянной экспозиции Третьяковской галереи. По словам Трегуловой, этот портрет рассказывает "о человеке, о его внутреннем мире, его исканиях, сомнениях".

В проект также включено шесть произведений из собрания Третьяковской галереи, к которым обращался Достоевский: "Гимн пифагорейцев восходящему солнцу" (1869) Бронникова, "Последняя весна" (1861) Клодта, "На острове Валааме" (1873) Куинджи, "Проповедь в селе" (1861) и "Охотники на привале" (1871) Перова и "Привал арестантов" (1861) Якоби.

На выставке будет представлено 9 произведений живописи, а также материалы из отдела рукописей Третьяковской галереи. Специально к выставке подготовлен видеоролик, рассказывающий о Достоевском, его отношениях с Третьяковым и роли писателя в художественной жизни России второй половины XIX века.