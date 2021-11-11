Согласно проекту постановления, субсидии планируют предоставлять петербургским рестораторам из-за потерь в период действия коронавирусных ограничений.

"Комитету финансов Санкт-Петербурга выделить комитету по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 35,559 млн рублей на предоставление субсидий предприятиям общественного питания, оказывающим услуги общественного питания с использованием различными хозяйствующими субъектами общего зала обслуживания, а также вне обособленных помещений для оказания услуг общественного питания (фуд-корты и фуд-плейсы)", — говорится в проекте постановления.

Под действие постановления не подпадают фуд-корты и фуд-плейсы на территории вокзалов, аэропорта и автозаправочных станций.

Как сообщалось, на период нерабочих дней в Петербург с 30 октября по 7 ноября рестораны и кафе приостановили обслуживание посетителей на фуд-кортах в ТЦ. Заведения общепита продолжили работу на вынос и доставку.

Ранее фуд-корты и фуд-плейсы в торговых центрах города были закрыты в период с 17 июня до 2 августа в связи с неблагоприятной эпидобстановкой в городе.