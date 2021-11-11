«В День рождения Деда Мороза в Великом Устюге состоится «18 мультября у Деда Мороза». Гостей ждет погружение в невероятную атмосферу доброй сказки, встречи с любимыми героями сказок и мультфильмов, розыгрыши призов и многочисленные забавы. А во время завораживающего мультшоу «С Днем рождения, Дедушка Мороз» зажжется первая новогодняя елка и искусственные звезды фейерверка», — рассказали в ТИЦ.

Новинками туристического сезона в Вотчине Деда Мороза стали иммерсивное шоу-променад «Волшебные сказки Деда Мороза» – театрализованная аудио-экскурсия с элементами волшебства, и игровая экскурсионная программа «СПА-курорт для снеговиков» в музее снега и льда.

Во время театрализованной аудио-экскурсии каждый желающий вместе с волшебным навигатором, веселым Клубочком, отправится в необыкновенное путешествие, во время которого познакомится с историей жизни Деда Мороза. Спектакль под открытым небом проводится каждый вечер, когда зажигаются волшебные огни в Вотчине Деда Мороза.

«Гости Северного Царства познакомятся с нетающими отдыхающими снеговиками, узнают, откуда берутся снежинки, и кто им придумал такие чудные названия, поиграют в любимые игры снеговиков и оторвутся на снегодискотеке! Каждый гость создаст своего собственного снеговика и заберет его с собой», — сообщили в ТИЦ.

Запись на программы открыта на сайте Вотчины Деда Мороза.

Как сообщалось, начиная с 12 ноября каждую пятницу из Москвы и Санкт-Петербурга в Великий Устюг отправляются специальные туристические поезда выходного дня. А в период новогодних каникул будет запущен пассажирский поезд «Мороз-экспресс», который за 18 часов доставит туристов из Москвы в зимнюю сказку.