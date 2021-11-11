Теперь все заведения, независимо от количества посадочных мест, имеют право оказывать услуги гражданам только при предъявлении сертификата о вакцинации против COVID-19 или справки, которая подтверждает, что гражданин перенес коронавирус и с даты выздоровления прошло не более полугода, а также при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Также граждане обязаны предъявлять документ, удостоверяющий личность, при предъявлении перечисленных выше документов, говорится в сообщении. Ранее данные правила действовали только для организаций общественного питания при количестве более 50 посадочных мест. Отмечается, что для непривитых жителей региона старше 60 лет сохраняется режим самоизоляции. Всего на территории Смоленской области зарегистрировано 67 тыс. 708 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 2 тыс. случаев закончились летальным исходом.