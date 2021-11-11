"QR-код будет внедрен в весь внутриреспубликанский общественный транспорт (городской, пригородный, межмуниципальный) ", — сказала Галимова журналистам в четверг.

Допуск будет осуществляться при предъявлении QR-кода, полученного на портале Госуслуг при прохождении полного курса вакцинации в случае, если переболел COVID-19, а также при наличии QR-кода, полученного на основании медотвода.

На базе министерства здравоохранения Татарстана разрабатывают единый QR-код, который будут выдавать жителям республики, имеющим медицинский отвод от вакцинации.

Галимова также сообщила, что президент Татарстана Рустам Минниханов особо обратил внимание на возможность использовать не только электронную версию QR-кода, но и бумажную.

"Такую форму справки выдают в МФЦ по обращению жителей республики, соответственно у этих пассажиров не должно возникать никаких сложностей с допуском в общественный транспорт", — добавила руководитель пресс-службы президента Татарстана.

Кроме того, по решению главы республики перевозчикам в случае необходимости будет предоставлена субсидия на приобретение технических средств для проверки QR-кодов.

Проверка наличия QR-кода будет осуществляться силами перевозчиков на моменте посадки пассажира в общественный транспорт.

Также подготовлено обращение в адрес РЖД и Росавиации о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональные перевозки.

Ранее в четверг стало известно, что общероссийский оперштаб по борьбе с коронавирусом совместно с профильными ведомствами прорабатывает законопроекты о введении QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах.