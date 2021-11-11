"Более 30 регионов уже откликнулись и заявили о своем участии в мероприятии, сотни субъектов предпринимательской деятельности. Идет активная регистрация участников от Калининграда до Приморского края", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с действующими из-за коронавируса ограничениями мероприятие состоится в онлайн-формате с трансляцией на все регионы России. Форум соберет авторитетных отраслевых спикеров для обсуждения стратегии развития туризма в стране в диалоге с представителями власти курортных регионов, бизнеса, профессиональных сообществ, общественных организаций.

"Совместно с коллегами из "Интурмаркет" мы сформулируем основные запросы индустрии и постараемся собрать на форуме спикеров всех уровней и от власти, и от бизнеса, определить векторы сохранения, развития и механику поддержки отрасли, разглядеть возникающие возможности за проблемами. Задача — сделать регулярную разноформатную площадку, интересную Крыму и всем регионам, работающим в туризме", — приводятся в сообщении слова главы Минтуризма Вадима Волченко.

Он обратил внимание на то, что международная туристическая выставка "Интурмаркет" и форум "Открытый Крым" объединились впервые. По мнению руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, проведение столь масштабного отраслевого события в преддверии зимнего сезона позволит активизировать продажи на следующий год.