В 2021 году из аэропорта выполняются рейсы по 17 направлениям: 10 внутрироссийским и семи международным (Хургада, Шарм-эль-Шейх, Минск, Ереван, Ош, Худжанд, Куляб). Как подчеркивается в сообщении, это рекордное количество для аэропорта.

"Международный аэропорт Калуга впервые в своей истории обслужил 200 тыс. пассажиров в течение года. Такой результат был достигнут за период с 1 января по 10 ноября 2021 года", — сообщает пресс-служба.

Этот показатель на 77% превышает пассажиропоток аэропорта за аналогичный период 2020 года и на 73% — аналогичные показатели за 2019 год.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Международный аэропорт "Калуга" на 100% принадлежит министерству экономического развития Калужской области. Из аэропорта выполняют полеты авиакомпании "Азимут", "РусЛайн" и S7 Airlines. По итогам 2020 года аэропорт обслужил более 130 тыс. пассажиров.