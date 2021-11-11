"Реставраторы приступили к сохранению исторического здания скотного двора со складами. Оно входит в ансамбль объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба Виноградово"", — говорится в сообщении.

Здание скотного двора со служебными помещениями построили в 1912 году по проекту архитектора Жолтовского. В оформлении использовали характерные для неоклассицизма элементы.

В процессе реставрации здание планируют вернуть к его облику в период 1910-х годов. Поздние наслоения снимут, заложенные дверные и оконные проемы раскроют, по историческим фотографиям воссоздадут деревянные элементы, приведут в порядок фасады и интерьеры.

Кроме того, будет сохранена примыкающая к зданию водонапорная башня. Она была построена в советское время.