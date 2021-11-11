Ранее сообщалось, что объем финансирования строительства курорта должен был составить 15,6 млрд рублей.

Представитель пресс-службы отметил, что свыше 10 млрд рублей из общей суммы составят частные инвестиции. Само строительство начнется в 2022 году.

"Якорным инвестором возведения объектов на территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса выступает уроженец Северной Осетии, бизнесмен Владимир Гуриев. Желание принять участие в строительстве курорта высказывают еще несколько предпринимателей как из Осетии, так и из других регионов страны", — добавил представитель пресс-службы.

По его словам, на первом этапе планируется возвести две пассажирские подвесные канатные дороги, проложить 14,9 км горнолыжных трасс и открыть свыше 700 номеров в гостиницах. Это позволит создать дополнительно почти 700 рабочих мест. При выходе на проектную мощность число рабочих мест может составить около 3,5 тыс.

Ранее сообщалось, что первый этап строительства будет завершен к 2023 году.

В апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства горнолыжного курорта. В рамках этого этапа будут построены пассажирские канатные дороги "Мамисон-1" и "Мамисон-2" протяженностью около 3 тыс. 380 м и 1 тыс. 774,4 м соответственно. В комплексе также будут сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 метров и два лыжных траволатора.

Кроме того, в ходе первого этапа строительства на территории курорта возведут два моста через реку Буби-Дон (Мамихдон) для одной из горнолыжных трасс, проложат сети инженерно-технического обеспечения, установят пожарные резервуары и сооружения инженерной защиты территории и противоэрозионной и противолавинной защиты склона, а также иные объекты, необходимые для обеспечения безопасной и экологичной эксплуатации горнолыжного курорта.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".