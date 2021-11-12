"В ближайшие годы пассажиропоток нашего аэропорта "Храброво" будет увеличиваться. Министр транспорта Виталий Савельев согласовал предоставление "Храброво" 7-й степени "свободы воздуха" на ближайшие 5 лет. Этот режим будет введен после снятия ограничений по коронавирусу и позволит жителям области летать в другие города Европы из Калининграда", — сказал Алиханов.

"Свобода воздуха" седьмой степени предоставляет авиакомпаниям право перевозить пассажиров и грузы между двумя иностранными государствами без посадки в своей стране.

По словам губернатора, это позволит увеличить количество пассажиров, которые будет обслуживать аэропорт. Даже во время пандемии идет рост объемов перевозок.

"Храброво" в этом году уже перевез более 3 млн человек. А по итогам года пассажиропоток ожидается примерно в 3,8 млн человек", — сказал губернатор.

Как сообщалось, в начале ноября министр транспорта России Виталий Савельев и губернатор Алиханов обсуждали этот вопрос в разрезе повышения транспортной доступности Калининградской области.

В октябре 2020 года генеральный директор АО "Аэропорт "Храброво" Александр Корытный говорил "Интерфаксу": "Мы активно занимаемся вопросом дальнейшего развития аэропорта и ведем переговоры со многими авиаперевозчиками, в том числе зарубежными лоукостерами Ryanair, EasyJet и Wizz Air. Мы видим их интерес к "Храброво". Но придут они к нам только после того, как аэропорт получит режим "открытое небо" седьмой степени свободы".

Сейчас "Храброво" имеет 5-ю степень свободы. "Однако она не позволила реализовать те амбициозные планы, которые были изначально. Сегодня отчетливо ясно, что аэропорт Калининграда не должен быть тупиковым аэрокомплексом — он должен быть хабом. И в этом плане седьмая степень свободы позволит зарубежным авиакомпаниям существенно расширить географию полетов из Калининграда независимо от страны, где зарегистрирован авиаперевозчик. Он сможет спокойно летать в любое государство Европы через Калининград", — отмечал Корытный.

Владельцем терминалов "Храброво" является холдинг "Новапорт" Романа Троценко. По итогам 2020 года аэропорт снизил пассажиропоток на 10,6% по сравнению с предыдущим годом, до 2,1 млн человек.