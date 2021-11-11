"Отмена ограничений и отмена QR-кодов как таковых определенно может последовать, полная отмена после того, как пандемия кончится, сам по себе общественный иммунный порог — это не константа. За счет вакцинации и ревакцинации этот порог должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке", — сказал Песков в четверг журналистам.

Он обратил внимание на то, что происходят резкие скачки заражения, в том числе в некоторых европейских странах. "И это действительно повод, наверное, для ученых-эпидемиологов попытаться найти ответы, почему это происходит. Пандемия продолжается, и по-прежнему это очень и очень серьезная угроза, которая требует очень и очень серьезных мер", — сказал пресс-секретарь главы государства.