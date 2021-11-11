"Нет, не обсуждался", — сказал Песков, отвечая на вопрос, поднималась ли тема введения QR-кодов на транспорте в масштабах всей страны в закрытой части прошедшего в среду совещания.

Ранее в четверг появилась информация о том, что правительством готовятся документы, предусматривающие введение QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на международном и междугородном транспорте.

Издание РБК со ссылкой на источники, участвовавшие в подготовке этих документов, сообщило, что правительство "разработало два законопроекта, которые определят порядок введения в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к коронавирусной инфекции, при посещении общественных мест, поездок на поездах и перелетах на самолетах".

По информации издания, законопроекты на данный момент готовятся к внесению в Госдуму.