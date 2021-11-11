«Всего на конкурс поступило больше 200 заявок. Среди номинантов – отели, туроператоры, рестораны, музеи, туристические сервисы и стартапы. Победителей определят москвичи. Голосование на портале «Активный гражданин» пройдет в несколько этапов, первый из них начинается 11 ноября», — цитирует пресс-служба ведомства заммэра столицы Наталью Сергунину.

Как отметили в Комитете по туризму, голосование продлится до 3 декабря. Лауреатов определят по итогам онлайн-голосования в середине декабря. В этом году появились новые номинации: «Ресторан русской кухни», «Московская кондитерская», «Московский гастромаркет», «Москва в радиоэфире» и «Стартап года».

С 11 ноября выбор можно сделать в пяти номинациях – «Московские впечатления: выставки и музеи», «Московское гостеприимство: музеи», «Московские впечатления: для детей», «Московское гостеприимство: новая точка притяжения», «Московские впечатления: экскурсии, развлечения». С 12 ноября будет доступно голосование по пяти номинациям, посвященным объектам размещения: «Лучшая гостиница «пять звезд», «Лучшая гостиница «четыре звезды», «Лучшая гостиница «три звезды», «Лучший хостел» и «Лучший бутик-отель». С 15 ноября откроется голосование за лучшие гастрономические заведения в четырех номинациях – «Лучший московский завтрак», «Лучший ресторан русской кухни», «Лучшая московская кондитерская», «Лучший московский гастромаркет».

На завершающем этапе голосования, который начнется 16 ноября, будут представлены номинации «Москва в медиа», «Москва в радиоэфире», «Стартап года», «Московское гостеприимство: туроператор».

В ведомстве добавили, что помимо награждения лауреатов премии «Путеводная звезда-2021» специальные призы вручат победителям в двух дополнительных номинациях – лучшему тревел-блогеру и компании, внесшей вклад в развитие детского туризма.