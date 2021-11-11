Осужденные — замначальника службы эксплуатации одного из подразделений ООО "Пермская сетевая компания" (оказывает услуги теплоснабжения в Перми) Сергей Агеев и бывший главный инженер ООО "Управляющая компания "Профи-Дом" Вячеслав Хильков.

Суд установил, что из-за нарушения правил безопасности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей Агеевым и Хильковым ночью 20 января 2020 года произошел прорыв трубы в отопительной системе. В результате подвал жилого комплекса, в котором располагались помещения мини-гостиницы "Карамель", был затоплен: пять человек погибли, еще трое получили ожоги.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными по ч.3 ст.217, ч.3 ст.109, ч.2 ст.118 УК РФ (нарушение правил промбезопасности на опасном производственном объекте, повлекшее гибель людей и причинение тяжкого вреда здоровью; причинение смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Ранее, в феврале 2021 года, владелец мини-отеля Сергей Щербаков был осужден по по ч. 3 ст.238 УК РФ (оказание небезопасных услуг). Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания суд запретил Щербакову в течение двух лет заниматься деятельностью по оказанию гостиничных услуг.