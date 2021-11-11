"После того, как концепция развития данной территории была согласована у мэра Москвы, состоялся серьезный, очень профессиональный конкурс с архитектурными командами первой величины. В итоге блестяще справились с задачей Nikken Sekkei", — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Проект архбюро Nikken Sekkei в консорциуме с российской проектной компанией Genpro предполагает строительство небоскреба высотой 350 метров, театра, двух центров искусств, крытых променадов и атриума, причалов для парома и яхт, парящего ресторана и пр. Также будут открыты спортивный и общественный парки. Всего планируется построить 1,5 млн кв. метров недвижимости, из них 1 млн — жилой.

Общая площадь застройки и благоустройства составит 43,7 га. Вдоль реки будут построены 16 высотных жилых домов премиум-класса (от 90 до 200 м), четыре башни апарт-отеля и офисный небоскреб высотой 350 м. В основании небоскреба запланирован стеклянный атриум с транспортным узлом, стоянками такси, велосипедным маршрутами, выходами к причалам и канатной дороге и пр.

Также в проекте предусмотрена просторная смотровая площадка на высоте 180 м и бассейн со стеклянным дном на ней.

Первые этажи зданий будут отданы под торговые и социальные объекты.

Возле реки планируется организовать прогулочные зоны, открыть на территории в общей сложности пять парков, высадить улицу сакуры, организовать открытый амфитеатр и плавающую сцену на реке.

Конкурс был организован компаниями AEON Corporation и "Ферро-Строй". Свои проекты в рамках первого этапа подали пять консорциумов из разных стран. Три из них прошли во второй этап: помимо победителя, рассматривались также проекты PLP Architecture (Великобритания) и Zaha Hadid Architects (Великобритания).

Ранее сообщалось, что проект застройки Южного порта планируется завершить за 12 лет, а к 2050 году превратить бывшую промзону в современный жилой район с общественными пространствами, деловым кварталом и транспортной сетью. В новых кварталах будут проживать около 10 тыс. человек, при этом строительство делового центра позволит создать 6 тыс. рабочих мест.