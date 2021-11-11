"Переговоры по запуску новых рейсов были начаты еще в 2019 году до начала пандемии коронавируса. Нами делался упор на самые востребованные маршруты, у нас много студентов и уроженцев республики, проживающих, работающих в других регионах, и новые направления облегчат им жизнь. С 1 апреля 2022 года будет запущен еженедельный рейс в Тюмень, а с 1 мая из аэропорта Магас появится прямой рейс в Самару, куда будут совершаться полеты дважды в неделю", — приводит слова главы региона Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.

Руководитель республики добавил, что с началом летнего туристического сезона, в июне, между Ингушетией и Сочи дважды в неделю будут совершаться прямые полеты.

По его словам, запуск новых рейсов не только повлияет на развитие транспортной доступности республики с другими субъектами, но также позволит увеличить туристический поток и скажется положительно на экономике Ингушетии.

Как отметил Калиматов, по рейсам в Сочи и Тюмень у региона договоренность с авиакомпанией "ЮТэйр", в Самару рейсы будет совершать воздушное судно авиакомпании RedWings. На данный момент прорабатываются новые соглашения для расширения географии авианаправлений из республики, отмечается в сообщении.

Аэропорт Магас расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии. В него входят аэровокзал с необходимыми помещениями и оборудованием для пограничного, иммиграционного, таможенного, ветеринарного и санитарно- карантинного контроля, предусмотренного для пункта пропуска через государственную границу РФ. На данный момент из региона совершают ежедневные рейсы в Москву самолеты авиакомпаний "ЮТэйр" и "Победа".