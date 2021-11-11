"20 ноября после проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения "Усадьба "Даровое" состоится официальное открытие единственного в стране Музея-усадьбы Ф.М. Достоевского "Даровое", входящего в состав Государственного музея-заповедника "Зарайский кремль", — говорится в сообщении.

Всего на реставрацию было потрачено 66,5 млн рублей, 1,2 млн было выделено на создание мультимедийного гида.

Экспозиционное пространство музея делится на две части. Интерьерная часть состоит из гостиной и женской спальни-кабинета. Вторая часть экспозиции — мультимедийная. Часть выставочного пространства займут обнаруженные на территории усадьбы археологические предметы, дающие представление о быте ее обитателей.