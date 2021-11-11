Феномен авангарда является одной из наиболее важных вех в истории ХХ века. В России искусство "передового отряда" представляло собой разнородное направление, которое закрепилось за радикальными течениями и достигло своего расцвета в 1920-е годы.

"Выставка, объединившая художественные произведения из собрания 11-ти российских музеев, покажет, как увлечение авангардистов машиной и техникой отразилось в искусстве этого периода и какое влияние оказало на повседневную жизнь человека. Мастера этого направления пропагандировали механизацию труда, популяризировали технократию в искусстве и в быту", — говорится в сообщении.

На выставке будут представлены проекты хлебозаводов, фабрик-кухонь, подвижных и летающих городов, проекты и фотографии театральных декораций и костюмов, произведения живописи и графики, воспевающие индустриализацию или экспериментирующие с новыми, "машинными" формами и объемами.

Посетителям также покажут образцы текстиля, керамические изделия, предметы быта, соответствующие заданной тематике, они дополнят образный ряд и воссоздадут атмосферу повседневной и художественной жизни конца 1910 — начала 1930-х годов.