"Распространение коронавируса привело к закрытию рейсов в ряд стран, что, в свою очередь, увеличило турпоток в регионы России и, в частности, на Северный Кавказ — люди едут к нам отдыхать. Внутренний туризм начал развиваться. Да, пока мы не отвечаем международному уровню сервиса, но будем отвечать", — сказал Меняйло.

"Мы уже разработали туристические маршруты, работаем над созданием курорта "Мамисон" — к 2023 году завершим первый этап строительства. Перспективы туристической отрасли в республике очевидны", — отметил он.

Помимо сервиса, людям необходимо дать возможность выбора, чтобы была возможность отдыха и в пятизвездочном отеле, и в палатке, добавил Меняйло.