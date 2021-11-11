«Число пострадавших достигает 27 тысяч», — сказали в пресс-службе. Ранее глава ведомства Зарина Догузова сообщила, что судьба российского представительства туроператора будет решена в ближайшие дни.

Как сообщалось, из-за приостановки летом 2021 года деятельности Mouzenidis Travel Greece у россиян были аннулированы туры почти на миллиард рублей, в основном это путевки, перенесенные с 2020 года. Сейчас тысячи туристов подают иски к его российскому представительству, компании «Музенидис Трэвел», с требованиями возврата средств за несостоявшиеся туры в Грецию. В сентябре турагентства направили коллективное письмо в Ростуризм с просьбой исключить туроператора из федерального реестра. Если исключение произойдет, туристы смогут получить деньги по договору страхования финансовой ответственности туроператора и из фонда персональной ответственности. По информации источника портала «Интерфакс-Туризм» на туристическом рынке, вопрос должен быть решен до 15 ноября.