"Вылет из аэропорта Толмачево (Новосибирская область) планировался 10 ноября 2021 года в 21:40 (по местному времени — ИФ), однако из-за технической неисправности судна вылет перенесен на 12:00 часов 11 ноября текущего года", — говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура проверяет своевременность обеспечения пассажиров напитками, горячим питанием и обстоятельства размещения граждан в гостинице. Между тем, по данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, вылет рейса назначен на 13:00 на самолете Boeing-747.