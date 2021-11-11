«Судьбу российского представительства греческого туроператора Музенидис Трэвел, который работает по российским законам, нам предстоит решить в ближайшие дни. Мы, безусловно, будем бороться за права наших туристов и искать любую возможность для разрешения ситуации», — сказала она.

Источник на туристическом рынке сообщил порталу «Интерфакс-Туризм», что вопрос о приостановке деятельности российской компании и исключении ее из единого федерального реестра туроператоров должен быть решен до 15 ноября.

Глава Ростуризма также выразила удивление бездействием властей Греции, не предпринимающих шагов, которые могли бы помочь разрешить ситуацию.

«Мы удивлены бездействию греческой стороны, для которой российский рынок многие годы был стратегическим, а миллионы россиян с большой симпатией относились к греческой культуре и традициям, с удовольствием проводили там отпуск. Сложившаяся ситуация, без сомнения, может нанести урон прежде всего туристическому имиджу Греции как гостеприимного направления для отдыха россиян. В ситуации, когда конкуренция за международных туристов обостряется Греция может надолго потерять наш рынок, а последующие затраты на восстановление доверия будут намного выше, чем цена вопроса сейчас», — подчеркнула она.

Как сообщалось, из-за приостановки летом 2021 года деятельности Mouzenidis Travel Greece у российских туристов были аннулированы туры почти на миллиард рублей, в основном это путевки, перенесенные с 2020 года. Число пострадавших туристов составляет несколько десятков тысяч человек. Сейчас тысячи российских туристов подают иски к Mouzenidis Travel с требованиями возврата средств за несостоявшиеся туры в Грецию. В сентябре турагентства направили коллективное письмо в Ростуризм с просьбой исключить туроператора из федерального реестра. Если исключение произойдет, туристы смогут получить деньги по договору страхования финансовой ответственности туроператора и из фонда персональной ответственности.

Финансовая ответственность российского представительства туроператора застрахована в СК "ТИТ" на сумму 50 млн руб., договор действует до 31 декабря. Директор ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» Александр Осауленко сообщил, что в фонде персональной ответственности российского «Музенидиса» – менее 10 млн рублей, он до конца не сформирован.

Mouzenidis Group – один из крупнейших туристических холдингов в Греции с 1995 года, принимающий туристов не только из России, но и стран СНГ и Восточной Европы. По данным греческих изданий, холдинг лидировал в Греции по числу обслуженных российских туристов. На российском рынке компания была крупнейшим туроператором по Греции. Основатель и президент холдинга Борис Музенидис умер 27 марта 2021 года в Москве в возрасте 60 лет от остановки сердца, которая стала осложнением коронавируса.