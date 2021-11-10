«В июле-августе 2020 года нам удалось перевезти более 800 тыс. пассажиров без вспышек ковида. Впоследствии все согласились, что новые протоколы санитарной безопасности могут быть приняты как глобальный подход нашей ассоциации круизных линий во всем мире. Многие правительства поняли, насколько круизная индустрия лучше справилась, чем другие сектора экономики. Европа проложила новый путь для возобновления круизов в летний сезон. И теперь мы можем уже судить, насколько это возвращение в бизнес помогло более быстрому преодолению последствий ковида. И за последние 2 месяца почти 80% флота вернулось к работе», — рассказал он на петербургском международном туристском форуме Travel Нub.

По словам Метсола, треть круизных судов вернулась работе в Европе и примерно столько же в Азии и других регионах.

«То, что произошло в апреле-мае этого года – это был впечатляющий рост спроса на круизный отдых. С этой точки зрения мы уже преодолели весь кризис, а уверенность потребителей в безопасности значительно выросла. Туристы с пониманием относятся к соблюдению санитарных протоколов – термометрии, ношению масок и другим правилам. По нашей статистике только 6% туристов отказываются от того, чтобы сделать прививку от коронавируса», — сказал он.

Как отметил Метсола, Балтийское море было третьим по объемам траффика для круизных судов, в том числе благодаря Санкт-Петербургу, поскольку это одна из основных туристских дестинаций в мире.

«Мы с оптимизмом смотрим в 2022 год. Члены нашей ассоциации с нетерпением ожидают подтверждения, что круизные лайнеры смогут зайти в Санкт-Петербург. И мы должны вместе подумать, может ли нашла ассоциация передать это послание властям и правительству РФ», — пояснил он.

Метсола также подчеркнул, что признание в разных странах разных сертификатов вакцинации создает проблему для круизного туризма. Некоторые круизные операторы стали принимать туристов из одной страны или только из стран Шенгенского соглашения.

По его прогнозам, в 2022 году в зависимости от того, как будет развиваться пандемия коронавируса, на бортах круизных судов больше всего будет европейцев и американцев. «Увидим ли мы 100 национальностей на борту? Вряд ли. Я думаю, что во избежание риска вспышек ковида, круизные операторы будут отбирать туристов, потому что в случае чего, их невозможно будет развезти всех по странам пребывания», — считает эксперт.

Он напомнил, что в марте-апреле 2020 года, после остановки международного туризма из-за пандемии коронавируса, круизным компаниям пришлось заниматься досрочным возвращением в свои страны сотен тысяч пассажиров и членов экипажей.