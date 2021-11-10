"Сотрудниками лаборатории-стационара филиала горного института УРО РАН совершено новое научное открытие — пещера оказалась почти на 2,5 км длиннее, чем по плану Дорофеева Евгения Павловича, составленному в далеком 1965 году", — говорится в сообщении.

С помощью современной техники команда ученых-спелеологов обнаружила, что общая протяженность всех ходов пещеры на данный момент составляет 8 км 153 м. Кунгурская ледяная пещера — одна из самых популярных достопримечательностей Урала. Является одной из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России, содержит 48 гротов и около 70 озер. Два километра пещеры оборудованы для посещения туристами.