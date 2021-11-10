По словам главы региона, перед поездкой он изучил ситуацию на туристическом рынке: к сожалению, ни один из рязанских туроператоров в настоящее время не предлагает Узбекистан как направление для отдыха.

В свою очередь и немногие узбекские туроператоры знают о "возможностях рязанского региона достойно принимать в год до 3 млн туристов", отметил он.

"В связи с этим мы предлагаем организовать реверсные рекламно-информационные туры узбекских туроператоров в Рязань и рязанских — в Узбекистан, чтобы более тесно познакомиться с возможностями друг друга и дальше выстраивать взаимовыгодное сотрудничество", — цитируются в сообщении слова Любимова.