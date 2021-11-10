Это первый опыт постоянной экспозиции для тактильного осмотра в Русском музее, где объекты можно и нужно трогать руками. Проект стал частью инклюзивной программы "Доступный музей", направленной на интеграцию людей с особыми потребностями в музейную жизнь.

Новая экспозиция рассказывает о собрании скульптуры Русского музея, истории отечественного искусства, а также об истории России и Санкт-Петербурга.

Тактильные макеты представляют собой уменьшенные копии. Каждый предмет дополнен аудиогидом с тифлокомментарием (лаконичное описание предмета) и подробным рассказом о произведениях — биографии автора, истории создания, культурном и историческом контексте времени их появления, этикеткой, выполненной шрифтом Брайля.

"Модели выполнены из пластика методом 3d-печати с имитацией фактуры оригинала и металлизацией. В экспозиции они представлены в хронологическом порядке — от античности к современности, от традиций отечественной и западноевропейской академической школы к более поздним модернистским и авангардным поискам", — говорится в сообщении.

Акцент сделан на скульптуре первой половины ХХ века из собрания Русского музея. Это обусловлено разнообразием направлений в скульптуре этого времени, новыми пластическими открытиями, большой вариативностью форм и используемых материалов.

Аудиогид озвучил актёр театра и кино Никита Ефремов.

В рамках события состоится творческий вечер молодого петербургского поэта Николая Кузнецова и презентация его книги "Тень музыки". В раннем детстве он потерял зрение и слух из-за болезни, тем не менее, благодаря усилиям специалистов России и Австрии и прогрессивным медицинским технологиям, он вновь обрел слух, закончил университет, начинает профессиональную карьеру юриста, увлекается поэзией и музыкой.

Автор прочтёт свои произведения под аккомпанемент Алексея Чижика — единственного вибрафониста в России, владеющего техникой игры пятью палочками.