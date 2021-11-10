Новая экспозиция рассказывает о собрании скульптуры Русского музея, истории отечественного искусства, а также об истории России и Санкт-Петербурга.
Тактильные макеты представляют собой уменьшенные копии. Каждый предмет дополнен аудиогидом с тифлокомментарием (лаконичное описание предмета) и подробным рассказом о произведениях — биографии автора, истории создания, культурном и историческом контексте времени их появления, этикеткой, выполненной шрифтом Брайля.
"Модели выполнены из пластика методом 3d-печати с имитацией фактуры оригинала и металлизацией. В экспозиции они представлены в хронологическом порядке — от античности к современности, от традиций отечественной и западноевропейской академической школы к более поздним модернистским и авангардным поискам", — говорится в сообщении.
Акцент сделан на скульптуре первой половины ХХ века из собрания Русского музея. Это обусловлено разнообразием направлений в скульптуре этого времени, новыми пластическими открытиями, большой вариативностью форм и используемых материалов.
Аудиогид озвучил актёр театра и кино Никита Ефремов.
В рамках события состоится творческий вечер молодого петербургского поэта Николая Кузнецова и презентация его книги "Тень музыки". В раннем детстве он потерял зрение и слух из-за болезни, тем не менее, благодаря усилиям специалистов России и Австрии и прогрессивным медицинским технологиям, он вновь обрел слух, закончил университет, начинает профессиональную карьеру юриста, увлекается поэзией и музыкой.
Автор прочтёт свои произведения под аккомпанемент Алексея Чижика — единственного вибрафониста в России, владеющего техникой игры пятью палочками.