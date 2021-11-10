"Эта дорога является частью туристического маршрута "Пушкинское кольцо Верхневолжья", а также связывает между собой северную и юго-западную части Тверской области", — отметил собеседник агентства.

По его словам, ремонт дороги Торжок — Высокое — Берново — Старица проводился поэтапно — с 2018 по 2019 годы был отремонтирован участок в 25 км. В этом году в нормативное состояние приведено еще 33 км. На объекте устроены выравнивающий и верхний слои нового асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины. Для обеспечения безопасности дорожного движения установлены дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики, нанесена дорожная разметка термопластиком.

"Приоритетными для ремонта губернатором Игорем Руденей обозначены дороги, которые активно используются социальными службами, важные для развития инвестиционной привлекательности тверского региона, ключевые туристические направления", — отметили в пресс-службе.

Всего, по данным пресс-службы, в 2021 году в надлежащее состояние приведено 178 километров региональных дорог, ведущих к туристическим объектам. Это участки дорог Осташков — Селижарово — Ржев, "Москва — Рига" — Андреаполь — Пено — Хитино, Торжок — Осташков, Осташков — Волговерховье.