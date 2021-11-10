Музейный центр расположен в здании северного флигеля бывшей Мариинской больницы для бедных, на первом этаже которого прошло детство и отрочество писателя. Все здание флигеля в 2019 году было передано Государственному музею истории российской литературы имени В.И.Даля, в нем проведены реставрационные работы.

После осмотра экспозиции музея состоится встреча главы государства с деятелями российской литературы — специалистами по творчеству Достоевского. Юбилей великого писателя отмечается во всем мире. 2021 год объявлен ЮНЕСКО "Годом Достоевского". В России с указом президента РФ реализуется масштабный план юбилейных мероприятий, в первую очередь в местах, связанных с событиями жизни писателя: Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Новокузнецке, Старой Руссе, Новгородской области, селе Даровом Московской области.