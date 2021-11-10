по данным пресс-службы, в расписании перевозчика добавились новые рейсы, которые будут осуществляться по воскресеньям. Все рейсы будут выполняться на современных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.

"В этом году авиакомпания участила рейсы по данному направлению, чтобы расширить возможности пассажиров для предстоящих путешествий: белгородцы смогут подбирать более удобное время для туристических поездок, а калининградцы — для визита к своим друзьям и родственникам", — цитирует пресс-служба заместителя генерального директора по коммерции авиакомпании "РусЛайн" Александра Крутова.

Как сообщалось, авиакомпания "РусЛайн" с начала июня вернула в расписание отмененные в январе 2021 года рейсы из Белгорода в Калининград.

"РусЛайн" запустила полетную программу по направлению Белгород- Калининград в 2019 году. В настоящее время рейсы выполняются дважды в неделю — по вторникам и четвергам.

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково". Маршрутная сеть авиакомпании объединяет свыше 35 городов России. Парк компании состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел.