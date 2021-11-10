"Предполагается сформировать новые инвестиционные площадки. Они будут размещены в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске и Железноводске. Это позволит создать дополнительно более 23 тыс. мест (для отдыхающих — ИФ) в санаторно-гостиничном комплексе края", — приводятся в сообщении слова главы Ставрополья Владимира Владимирова.

Глава региона отметил, что формирование на курортах края ОЭЗ ведется в рамках программы по развитию Кавминвод. В рамках программы запланированы мероприятия по улучшению инженерной, транспортной и курортной инфраструктуры городов Кавминвод стоимостью более 50 млрд рублей, в том числе, масштабное обновление и расширение коммунальной инфраструктуры Кавминвод.