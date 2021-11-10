«У нас есть статистика, но сейчас она очень субъективная из-за действующих ограничений. Этой статистикой нельзя руководствоваться в полном объеме, но с 26 августа по 31 октября мы выдали 46,3 тыс. туристических виз, из них 3,9 тыс. – многократные визы. Это 8,5% от общего числа», — сказал он на петербургском международном туристском форуме Travel Нub.

Горбатюк подчеркнул, что статистика касается выдачи виз только туристам из тех стран, откуда разрешен въезд оперштабом по борьбе с распространением коронавируса.

Как напомнил представитель МИД РФ, с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз в Россию онлайн для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза. Однако в январе из-за пандемии коронавируса по решению правительства выдача электронных виз была приостановлена до особого распоряжения.

Горбатюк отметил, что запустить электронную визу сейчас лишь для стран, с которыми возобновлено авиасообщение, невозможно как на техническом, так и на законодательном уровне.

«Законодательством не предусмотрено разделение электронной визы для туристов и для других категорий граждан. Она является универсальной, и при подаче заявления на оформление визы не требуется никаких документов, подтверждающих цель поездки. Категорию туристов мы не можем вычленить, это не предусмотрено законодательством. При этом есть ряд технических сложностей, и они достаточно серьезные: необходимо обеспечить въезд только туристов из конкретных стран и только через воздушные пункты пропуска. Технически это осуществить невозможно, поэтому открывая электронную визу, мы даем возможность всем ее оформлять», — пояснил он.

По словам Горбатюка, модернизация электронной визы будет возможна только после ее запуска, а в условиях пандемии коронавируса этот вопрос не обсуждается. Он не смог ответить на вопросы участников встречи о том, когда может быть запущено оформление электронных виз, но заявил, что технически для этого все готово – проведен комплекс технически, организационных и правовых мероприятий, запущены специализированный сайт и приложение.

В свою очередь, генеральный директор визового оператора «Интерлинк Сервис» Алексей Чесноков добавил, что введение электронной визы после пандемии коронавируса позволит увеличить турпоток в Россию в два раза.

«В то же время ее введение будет сопряжено с определенными вызовами. Помимо очевидных проблем технического характера, которые проявили себя на стадии эксплуатации электронной визы во Владивостоке, Петербурге и Калининграде, есть еще четыре проблемы, с которыми могут столкнуться иностранные граждане», — сказал он.

Первое, на что обратил внимание Чесноков, это нежелание туристов читать инструкции: как правило, заявители пролистывают, ставят галочку «я ознакомлен» и приступают к следующему этапу. «Во-вторых, люди не любят заполнять анкеты и онлайн-формы, потому что там много пунктов, с которыми люди обычно не сталкиваются и им сложно это все заполнять. Также люди бояться предоставлять свои личные данные сайтам, особенно иностранным. Тем более, копии документов», — пояснил эксперт.

Кроме того, по словам Чеснокова, примерно 5-10% туристов, оформлявших электронные визы, не получили разрешение на въезд, поскольку допускали ошибки во время заполнения онлайн-анкеты.

Между тем, Горбатюк заметил, что электронная виза участвует в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства», в рамках которого консульский департамент МИД РФ должен мониторить ситуацию, а затем представить предложения по совершенствованию электронной визы и многократных туристических виз.