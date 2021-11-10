По данным пресс-службы, этот показатель в 1,5 раза выше, чем в январе-октябре "доковидного" 2019 года.

Число самолетовылетов за 10 месяцев составило 2,8 тыс., что в 1,9 раза больше показателя января-октября 2020 года и на 33,6% больше аналогичного периода 2019 года.

Объем перевезенных грузов составил 558 тонн, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 26,2% — к 2019 году.

Ранее сообщалось, что АО "Вайнахавиа" (оператор аэропорта "Северный") в 2020 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 3,9 млн рублей, что в 1,6 раза меньше, чем годом ранее.

Аэропорт Грозного обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.